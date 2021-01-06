台中再傳外送員意外，家住烏日一名32歲梁姓外送員，6日凌晨一點送完外送欲返家，途經美村南路107巷口，疑突然身體不適坐在路旁，沒兩分鐘就倒地，經路人報警，救護人員將他送中山附醫急救仍不治，檢警傍晚相驗，死因為心肺衰竭。

警方指稱梁男平日做外送平台外送員，體重胖達170公斤，家人指稱，他過去曾因車禍住院，也開過刀，為了生活才去做外送員，也經常在夜間接單，沒想到寒流來襲會在送完餐返家途中猝死。

(中時新聞網)