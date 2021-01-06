在美國喬治亞州舉行的2席聯邦參議員決選，繼民主黨候選人華諾克先馳得點、率先拿下1席後；另1民主黨候選人奧索夫(Jon Ossoff)以領先隊手逾1.6萬票、0.4%的戰績，於6日上午自行宣布勝選。如果選舉結果正式獲得確認，民主黨可望獲得參眾兩院的控制權，對拜登政策推動無疑是一大利多。

根據艾迪生媒體研究機構統計，在開完98%的選票後，華諾克得票率領先對手羅夫勒1.2%，雙方得票差距近5.4萬張票；奧索夫則以領先對手帕度0.4%、逾1.6萬票，自行宣布當選。奧索夫則在勝選感言中表示，期待自己在美國參議院中以誠實、謙卑的態度，為選民服務。

據《路透社》報導，若最終正式結果確實是奧索夫當選，現年僅33歲的他將以最年輕小鮮肉之姿，入主參議院；而擊敗共和黨對手羅夫勒的華諾克，則是喬治亞州有史以來首位非裔參議員。至於川普，將成為1932年以來，首位在單一任期內同時失去白宮與參眾兩院主導權的美國總統。

報導中指出，隨著奧索夫與華諾克當選，將使喬治亞州參議院共和黨與民主黨席次比陷入50比50之爭。若遇到重要法案未決之時，將由副總統賀錦麗做出關鍵決策。

換言之，堅守任何一席對共和黨至為關鍵；不論是否決拜登的政治與司法提名，或抵制新政府從冠狀病毒、氣候變遷、醫療保健等法案，共和黨都不能再失去任何一席。反面而言，當拜登政府想推動任何政策，即使參議院陷入50與50之爭，但因賀錦麗的關鍵決策權，讓其享有推動政策的優勢。

綜合《路透社》與美國有線電視新聞網(CNN)分析，如果民主黨在喬治亞州獲得最後勝利，川普無疑是頭號戰犯。這也象徵著喬治亞州、甚至是南方的政治版圖變化。

不但是民主黨獲得非裔鐵粉的支持，也代表共和黨在選戰期間將華諾克與奧索夫描繪成極左派激進分子的競選手法，未能獲得白人選民的共鳴；甚至，川普領導的共和黨，愈來愈無法爭取南方白人選民的支持。

(中時新聞網)