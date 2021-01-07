川粉鬧場，美國國會特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果，變成國會大暴動。川普拍攝影片呼籲川粉保持和平，平安回家之際，也不忘在影片中再度重申選舉遭竊。民主黨眾議員劉雲平促副總統彭斯啟動憲法第25修正案，把川普趕下台。另一名民主黨眾議員奧馬爾表示，她正草擬對川普的彈劾條文。

川普上任以來，「第25條修正案」不時耳聞。除白宮匿名高官近期在《紐約時報》撰文提及動用第25條修正案，甚至傳出司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），也曾考慮用同樣方法把川普拉下台。

美國的第25條修正案通過逾半世紀以來，一共使用過6次。究竟美國的第25條修正案是甚麼？其中第4款，真能趕川普下台？

1967年2月10日，美國通過憲法第25條修正案，明確規定總統和副總統被免職、死亡或辭職時的處理方法，賦予副總統接任總統、總統任命副總統和副總統代理總統職務的權力。而其中的第4款是唯一從未引用過的條款，條款允許副總統和內閣以及「國會以法律設立的其他機構成員的多數，向參議院臨時議長和眾議院議長提交書面聲明，聲稱總統不能夠履行總統職務的權力和責任時」，然後副總統將「立即作為代理總統承擔總統職務的權力和責任」，便是多次提及用來踢走川普的方法。

若要啟用修正案第4款將川普拉下台，其中最重要、也是最困難的一點，便是要證明總統無法履行其職務的權力和職責。但第4款從未引用，沒有先例可循，修正案也沒有列明總統「有能力」履行職務的標準，因此啟動有可能會引伸出憲法危機。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）曾經批評修正案有缺憾，建議成立工作小組，研究擔任總統一職所需的身體和精神條件。1994年，總統失能工作小組（Working Group on Presidential Disability）成立，由神經學家圖爾（James Toole）主管研究。

圖爾認為，所有總統候選人必須接受身體，尤其是精神檢查，向選民有所交代。他曾提到，前總統羅斯福（Franklin D Roosevelt）在二戰期間出席雅爾達會議（Yalta Conference）時，可能身患血管性癡呆，影響判斷，因而埋下冷戰的禍根。但修正案不但沒有提供任何方法辨識總統的精神狀況，更容許缺乏認知能力的總統阻止政府啟動有關程序。

圖爾和其他科學家主張成立獨立醫療小組，為每一位總統評估身體和精神健康狀況。但有人認為，要成立一個完全中立的醫療小組，幾乎是不可能的任務，同時醫生也可以有自己的黨派立場。

換句話說，目前沒有明確清晰的方法引用修正案第4款，憲法第25條修正案也不是一定能將川普趕下台的方法。

(中時新聞網)