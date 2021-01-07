寒流報到！氣象達人彭啟明表示，和跨年寒流的乾冷、急行軍相比，這波寒流則有濕冷、影響時間長、下雪機會高3大特徵，冷空氣將分為兩股南下，將從今天一直冷到下周三白天，前後影響達7天之久，最低溫在今晚到明天清晨，北部、東北部、中南部山區還有東半部山區幾乎都在6度以下。

彭啟明在臉書表示，北部、東部在今、明(7、8日)兩天又濕又冷、風很大，是很難受的天氣。明下半天到周六(9日)逐漸轉乾，周六晚間到周日清晨留意輻射冷卻，中部以北及東北部低溫僅7至10度，周日白天(10日)又開始容易下雨，要到下周三天氣才會真正轉好。

彭啟明說，這波冷空氣實際上分為兩股南下，前後影響達7天之久，今、明兩天冷空氣達寒流強度，今晚到明天清晨最冷，北部、東北部、中南部山區、東半部山區都在6度以下，中高海拔山區零度以下，中南部平地7到10度，明整天到周六清晨都受寒流低溫影響，北部、東北部全天10度以下。冷空氣周日短暫減弱，下周一到下周三(11至13日)再增強，有機會達到寒流標準，台北市低溫接近10度。

彭啟明指出，寒流挾帶的水氣豐富，北部、中部高山在今天下午至明天上午降雪機會高，包括大屯山、拉拉山、太平山，甚至中部的雪山、合歡山等，都有機會下雪。

彭啟明提醒，周日(10日)白天會回溫一些，北部有機會回溫到13至15度，中部16至18度，南部18至20度，東半部15至18度，周日晚到下周一仍要留意北部有出現10度以下低溫的機率。下周一到三仍有波冷空氣再補充南下，一直要到下周三白天之後才回暖。這波寒流冷將近一周，須注意身體健康。

(中時新聞網)