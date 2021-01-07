周三民主黨確定在喬治亞州的決選中，一舉拿下美國參議院的兩個席次，成功從共和黨手中奪下參議院，並贏得完全執政的「藍潮」局面，使總統當選人拜登上任後推動重大立法議程的前景轉為明朗。

民主黨籍浸信會傳教士沃諾克（Raphael Warnock）來自民權運動領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King）曾佈道的教堂，周三擊敗了共和黨現任議員洛夫勒（Kelly Loeffler），成為這個深具南方色彩的喬治亞州有史以來第一位黑人參議員。

紀錄片製片人民主黨候選人、現年33歲的奧索夫（Jon Ossoff）確定擊敗共和黨對手、現任參議員珀杜（David Perdue），將成為美國國會最年輕的參議員。

根據Edison Research統計，在開出的98%選票中，沃諾克以1.5個百分點領先洛夫勒，而奧索夫以0.6個百分點領先於珀杜，兩位民主黨人贏得的領先差距料將都超過需要重新計票的門檻。

這個決戰結果，使民主黨人以些微領先取得國會兩院的控制權，拜登在1月20日上任後將更容易指派自由派的大法官，並推進從新冠紓困到氣候變化等重點法案。

拜登發布聲明表示，喬治亞州的選民昨天釋出了強烈的訊息，他們希望對我們所面臨的危機採取行動，而且他們現在就想要。拜登並表示，他將與兩黨合作，以盡快確認主要政府官員。

喬治亞州的決選結果，令即將卸任的川普總統再遭挫敗，他將成為美國自1932年以來，第一位在單一任期內就輸掉白宮與兩院的總統。

(時報資訊)