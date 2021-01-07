高雄一名渣男阿雄（化名），向妻子小紅（化名）謊稱自己罹患大腸癌，說服她與其他男子發生性關係，才能藉「吸取陽氣戰勝癌細胞」， 實際上是逼妻子下海，賺皮肉錢供他花用，橋頭地院法官審理時也火大，將阿雄重判9年徒刑。

據了解，阿雄因為缺錢花用，竟然將腦筋動到騙小紅下海賣淫，向小紅謊稱自己罹患大腸癌末期，必需她與其他男性發生性關係「吸陽氣」，才能幫他殺死癌細胞。

小紅曾多次拒絕，但阿雄卻假裝用「神明的語氣」辱罵小紅，還拿其生辰八字威脅下降頭、恐嚇拉她的靈魂下地獄。由於小紅有信仰，擔心如果不順從對方，可能招致鬼神等無形力量處罰，只好強忍淚水，被迫與4名不特定男客從事全套或半套性交易行為，阿雄再從每次交易中收取2500元現金。

橋頭地院審理時，認為阿雄的行徑已對小紅的身心影響甚鉅，惡性重大，且犯後否認犯行，難認有悔悟之意，最後依犯圖利強制使人為性交猥褻罪，判處有期徒刑7年10月。又犯圖利強制使人為性交猥褻罪累犯，處有期徒刑7年4月，應執行有期徒刑9年，另沒收犯罪所得。

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(中時新聞網)