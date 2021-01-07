美國國會6日下午召開特別聯席會議，清點選舉人票數認證拜登勝選，不料卻遭大批川粉闖入，國會大廈亂成一團，更造成一名女抗議人士胸部中彈身亡。此事也在台灣引起討論，眼尖網友發現，竟有川粉揮舞著中華民國國旗衝進國會，讓他直呼「Taiwan can help」。

川粉攻進美國國會大廈，美國媒體《CNN》的報導畫面中，有抗議民眾高舉中華民國國旗，跟著示威著一起衝進國會。畫面被分享至知名論壇PTT上，網友表示「Taiwan can help」，並問「台灣在佔領國會滿有經驗的，是不是代表領先美國6年？」

其他網友則表示，台灣政治獨步全球，連攻佔國會都超前部署，根本是台灣之光，「人民佔領國會本來就是天經地義」「太陽花輸出美國？」「那面旗子表示有參考過台灣經驗，很猛的！」但也有人覺得丟臉。

川普粉絲6日闖進美國國會大廈，和執法人員爆發激烈衝突，至今已造成4人死亡。（圖／美聯社）

此外，宅神朱學恒也在臉書模擬，美國示威者可能在議長辦公室中搜過冰箱，表示「太陽餅好好吃還想再吃」，狠酸當年太陽花學運，時任行政院副秘書長蕭家淇，抱怨佔領行政院的學生，「連我的太陽餅都被偷吃了！」

美國國會大廈發生暴動，迫使認證選舉人團票程序一度停擺，眼見情況失控，川普在推特上向支持者喊話，「我知道你們很痛苦、很受傷，但你們現在該回家了。我們必須保持和平、維護法律與秩序，我們必須尊重執法人員，我們不希望任何人受傷」，同時強調大選遭舞弊以及選舉不公。

(中時新聞網)