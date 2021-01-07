台中市議員吳顯森連續5年舉辦冬令送暖活動，100名大雅區低收及邊緣戶受惠。（王文吉攝）

響應寒冬送暖的法頌寢飾推出廠拍活動，全館最低2折起，盼減輕家戶除舊佈新的經濟壓力。（王文吉攝）

響應寒冬送暖的法頌寢飾推出廠拍活動，全館最低2折起，盼減輕家戶除舊佈新的經濟壓力。（王文吉攝）

響應寒冬送暖的法頌寢飾推出廠拍活動，全館最低2折起，盼減輕家戶除舊佈新的經濟壓力。（王文吉攝）

歲末寒流來襲，台中市議員吳顯森結合在地企業，7日舉辦「溫馨關懷寒冬送暖」活動，法頌寢飾豪氣送出100床保暖被，並推出全館最低2折起的廠拍活動，吸引計畫除舊布新的婆婆媽媽搶購。吳顯森與將元行公司則發送每人共2000元紅包，100名大雅區低收及邊緣戶受惠。

台中市議員吳顯森攜手法頌寢飾生活館與將元行公司做公益，7日上午於法頌寢飾總部舉辦「溫馨關懷寒冬送暖」活動，現場發送紅包現金2000元與高級保暖棉被，關懷弱勢家庭及邊緣戶，給予社會弱勢族群寒冬中一份溫暖。

吳顯森議員熱心公益，平時默默行善捐棺或協助弱勢家庭辦理喪葬事宜，他表示，自己的服務團隊連續5年舉辦冬令送暖，今年因疫情不方便逐一到府致贈物資，結合將元行公司致贈2000元紅包，法頌寢飾響應致贈市價790元的保暖被，希望弱勢民眾也能歡喜迎接新年到來。

「施比受更有福！」吳顯森說，能夠給予就是世界上最幸福的事，只要能力允許將會持續辦理，照顧更多社會弱勢，感謝寒冬中各界善心人士把愛分享給需要的人。另外體恤無法親自領取者，將由服務處處長吳呈賢擇日親送。

響應寒冬送暖的法頌寢飾也推出廠拍活動，包括床組、床單、羊毛被、羽絨被、枕頭系列等全館最低2折起，盼減輕家戶除舊佈新的經濟壓力。創辦人劉進隆表示，近日連續兩波寒流，買氣明顯回溫4成，加上家家戶戶換新寢飾迎接農曆過年，部分保暖被賣到沒貨。

(中時 )