中職會長吳志揚任期將至，5球團推舉立法院副院長蔡其昌接任下屆會長，今日蔡其昌到中職聯盟拜會吳志揚，兩人過去就是好友，認為棒球是超越藍綠的話題，吳志揚透露會長不好當，自己還因此狂掉髮，不過吳志揚一句玩笑話「當會長沒比立法院複雜」讓蔡其昌安心了一點。

吳志揚擔任中職會長6年，任期將於本月到期，他對於即將卸任充滿感激，也很看好蔡其昌接下新任會長一職，還該玩笑說，「我跟蔡其昌是老朋友，立法院丟東西都盡量不要丟到他。」

吳志揚透露，過去在立法院遇到蔡其昌兩人都不會談政治，反而聊棒球居多，今日兩人會晤也是天南地北的聊，他笑說兩人沒有超過3秒鐘沒說話，他認為蔡其昌是好學的人，相信他能用最快速度了解中職規章制度，共同讓中職環境更進步。

而蔡其昌趁機爆料，「志揚兄做會長很辛苦，他說自己頭髮一直掉，還說我頭髮先白了之後也會開始掉了，他所付出的時間、精力都很多，還要與其他國家職業棒球球團接觸，會長該如何因應，是外人在媒體不容易看到的。」會長一職如人飲水冷暖自知，有多辛苦只有在位者才懂，不過吳志揚也安慰「再怎麼複雜也沒立法院複雜」，讓蔡其昌笑說有安心一點。

(中時 )