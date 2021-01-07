中職會長吳志揚任期將至，5球團推舉立法院副院長蔡其昌接任下屆會長，今日蔡其昌到中職聯盟拜會吳志揚，兩人相談甚歡，蔡其昌本身就是球迷，對於第六隊也是樂見其成，他透露未來上任後將會拜訪高雄市長陳其邁，期待未來能有企業在高雄組第六隊。

去年因為疫情關係，中職各隊基本上都以各城市主場為主，僅安排少數於花蓮的比賽，因此高雄去年一整年都沒辦職棒賽事，蔡其昌承諾未來中職會在高雄舉辦比賽，「高雄的球迷和市長都很希望高雄能有比賽，若我上任後會親自到高雄，到澄清湖球場了解整建工程，也準備拜會陳其邁市長。」

吳志揚任內有味全龍回歸組成第五隊，中職也打破10多年僅4隊的小規模，不過5隊賽程不好安排，中職想組第6隊，蔡其昌也以此為重任，但他也坦言組建一支職棒球隊非易事，「投入職棒象徵一年至少準備虧損一億，對企業來說心涼一半，所以要找出誘因讓企業願意加入。」

高雄為台灣第三大城市，不過卻沒有一支職棒隊伍，蔡其昌表示上任後會拜會高雄市長陳其邁，並整理出誘因吸引高雄企業加入，抑或是找到其他企業願意來到高雄當主場，不一定是在地企業，透過聯盟尋找有意願的企業。

而蔡其昌則透露，在當立法院副院長期間，自己身為球迷曾有企業來詢問過他關於經營職棒的想法和意見，「過去有企業私底下徵詢過我，這些也是我上任後第一步會去詢問的企業，只能透露跟我接觸的大多是服務業，因為製造業不一定符合形象定位，但服務業能接觸到消費者，可能比較符合。」

(中時 )