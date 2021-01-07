旭東(4537)與童綜合醫院及輔仁大學聯手開發，雲端醫檢管理平台、子宮頸抹片數位病理技術以及致病微生物AI模型開發，正式啟動智慧醫療醫檢影像數位轉型計畫。

現今病理玻片數量日漸龐大，傳統玻片多年儲存容易褪色及空間浪費，造成人工判讀對醫檢人員負擔過大，加上傳統顯微鏡設備無法即時遠距會診、協同診斷及交叉比對。透過數位化轉型可儲存建立個人長期病歷，即使是資淺的醫檢師，透過AI輔助，也可如同經歷數年訓練及經驗累積般，達到資深醫檢師程度。

旭東表示，此次合作案，透過開發自動化高解析病理玻片數位化影像掃描系統，及搭配人工智慧輔助標定分類的智慧影像雲端醫檢平台，將所產生的數位玻片影像儲存在雲端，方便醫師進行多方會診。並由童綜合醫院負責醫院端病理玻片的雲端病理影像管理暨標記平台設計開發，利用人工智慧影像分析，輔助醫師或醫檢師進行精準醫療診斷。

旭東指出，該系統開發有許多優勢，除了具備彈性可客製擴充掃描系統，可滿足多種類病理玻片檢驗需求外，高照度及高均勻光照明模組，達到高速掃描及高影像品質，甚至可實現20：1無明顯損失影像壓縮高畫質全玻片影像縮放預覽。尤其此系統的醫療影像應用範圍將含括各類癌症細胞、致病微生物、血液分析等。開發完成後，旭東將成為結合AI開發軟硬整合病理影像系統廠商，目前正規畫申請TFDA產品醫材認證，加速產品系統開發及搶佔剛萌芽的數位醫療影像商機。透過跨領域數位轉型，結合醫療院所共同合作開發具備可擴充性的AI應用平台，成功切入生產力4.0的智慧自動化方案。

(時報資訊)