農曆春節將至，台商、旅外國人返台過年人數增加，防疫旅館自1月起到春節後全面客滿，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北西門館率先響應政府拚防疫，不用等補助上路即日起至2021年2月25日止推出「安心旅館補助住房專案」，補助檢疫者家人Long Stay只要連續入住14晚以上，飯店加碼每晚每晚現減800元，雙人房優惠價每晚最低只要1,500元起，每人還可再享限用乙次台北加碼GO 1000元住宿補助，搭配官網訂房享加購高鐵車票8折起優惠。

Just Sleep捷絲旅旗下僅有台北林森館作為「防疫旅館」之用，幫助政府增加防疫旅宿量能，並讓更多台商、旅外國人可以返鄉過年，及早與家人團聚，同品牌捷絲旅台北西門館特別推出「安心旅館補助住房專案」，以精緻客房官網優惠專案為例每晚專案價2,300元起，旅客使用「安心旅館補助住房專案」，連續入住14晚以上，即可享房價每晚直接現減800元，雙人房平均每晚只要1,500元起，還加碼升等豪華客房。讓在台國人或檢疫者家人們安心入住飯店，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合1人1戶的居家檢疫規定。

捷絲旅台北西門館「安心旅館補助住房專案」，依住宿人數贈送吃到飽自助式早餐、享Just Cafe迎賓茶點、熱茶及美式拿鐵咖啡供應，館內設施免費使用：洗衣趣自助洗衣間、減脂趣健身房、萬花筒休憩空間、童遊趣親子遊戲空間等，舒適安心度過Long Stay假期。

(工商 )