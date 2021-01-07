在美國總統川普鼓吹之下，大批川粉闖入國會，滋擾進行中的選舉人票認證並與警方爆發衝突，造成4死、52人遭捕。對於川普唆使但不願阻止其支持者暴行，引起許多副國安顧問博明（Matt Pottinger）等白宮高層不滿而自行請辭，連國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也傳有意走人，引起關注。

據美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）、及白宮副幕僚長李德爾（Chris Liddell）都在考慮請辭，而副國安顧問博明（Matt Pottinger）已正式請辭。就在6日稍早，歐布萊恩罕見力挺彭斯拒絕川普要求替他大選翻盤的決定，並表示即使遭到川普砲轟，彭斯依舊展現了勇氣，「我很驕傲在他任內服務」。

據英媒《獨立報》（The Independent）報導，第一夫人發言人兼幕僚長葛里向（Stephanie Grisham）、白宮社交秘書奈斯塔（Rickie Niceta）和白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）已於6日晚遞交辭呈。

葛里向在推特上表示，感謝能有機會夠在白宮工作，替美國服務，「這是莫大的榮譽；我以能成為第一夫人的團隊，幫助各地的兒童感到自豪，對於川普政府任內的許多成就也如此」，但並未直接提到川粉闖入國會一事。但一名消息人士說，這場暴力事件對她而言，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

根據美國國會大廈歷史協會（U.S. Capitol Historical Society）資料，自從1814年美英戰爭期間，英軍焚燒美國國會大廈以來，這棟象徵美國民主的建築物就從未遭如此攻擊。另外，身為三軍統帥的川普一向自許「法治與秩序」的擁戴者，面對先前動亂多次主張動用國民兵，但面臨國會大廈遭暴民闖入，卻不願動用國民兵平亂，顯然不願意打壓自己的鐵粉，直至彭斯與參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）連繫後，才快速部屬國民兵保護國會。

(中時新聞網)