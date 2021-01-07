莊宏展平時會協助系上「中水淨化暨再利用系統」管理及維護作業。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

莊宏展、莊宏毅雙胞胎兄弟幼時確診患有急性淋巴白血病，展開長期以醫院為家的抗癌路，但這些經歷卻成為莊宏展養分，目前就讀崑山科大環境工程系一年級的他，希望未來能發揮所長、保護環境，幫助更多人遠離癌症。

莊宏展上個月甫獲周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金，他回想，3歲確診罹患急性淋巴白血病（血癌），孿生弟弟也同樣罹患血癌，莊宏展說，老天爺對他們一家開了極大的玩笑。他依稀記得，當時仰賴服務於嘉義基督教院的護理師無微不至照顧，捱過化療階段。

莊宏展說，自己對於家人除了感謝以外更多的是愧疚，母親當時為了照顧他們兄弟而辭掉工作，經濟壓力全落到爸爸身上，家人為了這場意外，付出全部心力。幸運的是，小兒白血病成功率很高，在家人努力照顧下，兄弟雙雙打敗血癌，只需每年定期回診追蹤。

罹患過血癌，讓莊宏展堅定目標，決定投入環工領域，希望能以自身專長來守護家園，讓空氣、土地、水源都能零汙染，以環境健康帶動身體健康，讓大家都遠離癌症。

莊宏展提到，就讀崑大環工系期間，收穫最多的便是「中水淨化暨再利用系統」管理及維護作業，透過水資源保護，解決日益嚴峻的淡水缺乏問題，為氣候變遷盡一己之力，校內廢水利用也能改善環境衛生問題。

才剛入學的莊宏展已經開始準備公務員考試，希望一畢業就能進入相關單位服務，也能給家人穩定的生活。

環工系主任許蕙琳表示，莊宏展甫入學即加入環工系水環境守護志工隊，跟著學長姐開始執行汙染巡守、通報、水質監測及教育宣導等河川守護行動；此外也積極參與環工系USR計畫，目前已能自信專業地解說導覽中水淨化暨再利用系統，表現十分優異。

(中時 )