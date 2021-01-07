台南市長黃偉哲到場了解狀況(圖/程炳璋攝)

台南YMCA游泳池 驚傳一氧化碳中毒 15人急送醫（圖／程炳璋攝）

台南YMCA游泳池 驚傳一氧化碳中毒 15人急送醫（圖／程炳璋攝）

台南YMCA游泳池 驚傳一氧化碳中毒 15人急送醫（圖／程炳璋攝）

「趕到泳池時，地上躺著多名大人、小孩，好幾個小孩不舒服、嘔吐一直哭！」台南市北區公園路YMCA游泳池今天傍晚5點多傳出一氧化碳外洩，一氧化碳濃度高達499ppm，因泳池是密閉空間，多人嘔吐、口吐白沫，台南市消防局獲報啟動大量傷患救護，派遣11部救護車前往馳援，共14名小孩、8大人送醫，其中1名5歲男童意識不清，送醫後生命跡象穩定，並無大礙。

台南市北區公園路上的YMCA游泳池傳出一氧化碳外洩意外，現場一氧化碳濃度高達499ppm、硫化氫5.5ppm。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防局長李明峯表示，經現場確認為使用瓦斯燃燒鍋爐，現場通風不良造成燃燒不完全，一氧化碳濃度飆高造成大人小孩中毒。現場人員表示，第一時間聽到多名小孩哭喊不舒服，還有人直接躺在地上、全身無力，好幾名教練趕忙上前搶救，也因為吸入過多一氧化碳而身體不適倒地。

台南市消防局共出動第6 大隊、安南中隊，轄區公園等各式91車11 部車總計14車28人前往搶救。台南市衛生局表示，傷患經消防局後送各急救責任醫院，隨即啟動大量傷病患應變，12名兒童、8名成人共20名分別被送往成大醫院（5名）永康奇美醫院（5名）、新樓醫院（3名）、安南醫院（3名）、郭綜合醫院（3名）。

台南市衛生局長許以霖陸續趕往現場及成大醫院、台南新樓醫院、奇美醫院等院急診室關懷傷患。他說，其中一名5歲男童送抵醫院時意識不清楚，但生命徵象還算穩定。

台南市長黃偉哲也趕到場關懷傷患及後續處置，他表示，今後將針對相關營業場所要求加裝一氧化碳警報器。衛生局後續也將持續追蹤傷病患後續就醫情形，同時也呼籲民眾寒流來襲，特別防範一氧化碳中毒發生。

(中時新聞網)