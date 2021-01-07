「只要肯努力，逆轉人生不是夢！」今年29歲的祝浩雲，從小家中生活富裕，沒想到在18歲那年，家中遭遇嚴重財務危機，讓生活一夕之間變了調。祝浩雲上大學後開始半工半讀，希望能分擔家人的重擔，他也不斷的思考一個問題：「什麼工作能讓自己挑戰高薪、改變現況？」

「窮忙青年」轉職翻轉人生 「師徒制」為成功關鍵

「『窮忙』就是我過去生活的寫照。」祝浩雲回想當年為了生計，曾經做過二十多種工作，像是保險業務員、服飾配件銷售、皮包銷售、球鞋銷售等工作，但他其實過得不快樂，每天渾渾噩噩的過日子。一晃五年過去了，祝浩雲後來一度無力償還貸款，還得跟好友借錢才能過活，這時他驚覺不能再虛度人生，因此萌生轉職、突破現狀的念頭，希望能改善生活、讓家人不為他擔心。

「做過這麼多工作，我了解門外漢最怕轉行時沒人教，一開始真的會很焦慮！」祝浩雲指出轉職者的痛點，好在他進入永慶房屋後，公司除了「保障業務新人前九個月每月五萬元」，幫助轉職者安心學習之外，還有為新人設計的「師徒制」，由專屬師父一對一指導，讓他工作快速上手，也成為他轉換跑道的成功關鍵。

祝浩雲(圖右一)跟同事們相處融洽，平常休假時常常相約出遊。(圖/永慶房屋提供)

企業文化打造員工歸屬感！祝浩雲實踐「聰明工作、健康生活」

祝浩雲感恩的說，在師父陳芸鴻的指導下，他從房地產門外漢開始熟悉專業知識，加上團隊彼此互補助攻，幫助他在入職第三個月就順利成交、曾創下月收入42萬的紀錄，兩年後已擁有百萬年薪，這些成績也讓家人終於放下心來，鼓勵他繼續在房仲產業發展。

公司的企業文化也很重要！身高190公分的祝浩雲平時喜愛運動，他每年參與公司舉辦的大型運動賽事，包括籃球、羽球及壘球。祝浩雲笑說，他在永慶房屋享受「聰明工作、健康生活」的步調，透過平時練習與競賽，跟同事們培養絕佳默契與好感情，永慶就像是他的第二個家。

祝浩雲(圖後左三)每年都跟同事組隊參加公司運動競賽，享受在球場上揮灑汗水的樂趣。(圖/永慶房屋提供)

選對工作讓你擁抱幸福生活

現在平均月收入高達20萬的祝浩雲，已經實現了他的人生目標，他也邁入助人圓夢的里程碑。祝浩雲自信的說：「過去多達二十幾份的工作經驗，就是我的成功養分，現在除了提供客戶專業的不動產資訊服務外，客戶在生活上其他的疑難雜症也都難不倒我！」

回顧2020年，祝浩雲的業績比2019年成長三倍以上，年薪更突破350萬！祝浩雲說，展望全新一年，他要和太太攜手完成買房的夢想、實現五子登科，讓家人享受更美好的生活。

祝浩雲(圖中)感謝師父陳芸鴻(圖左)與店長陳俊佑(圖右)的指導，曾幫助他拿下全公司超級戰將亞軍的佳績。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)