民進黨6日舉行中常會，有中常委提到，行政院長蘇貞昌為替政策辯護，成在野黨箭靶，蔡總統若能站在第一線說明，減輕蘇揆壓力，並建議總統蔡英文可以下鄉和民眾溝通萊豬政策。對此，蔡英文回應說，自己本來就很親民。資深媒體人陳揮文忍不住酸說，這種話也說得出來，幸好他還沒吃便當。

民進黨6日的中常會，中常委許淑華轉述，蔡英文表示她自己本來就是很親民在走基層，應該是歷任走最多宮廟的總統，而農曆過年下鄉走訪，是往年就有的行程，今年會在年前啟動相關的事宜。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》直播節目中表示，老蔡賣瓜，蔡英文說自己本來就很親民，他不禁說，這話你也說得出來，幸好他還沒吃便當。他認為這是一代女皇、中華民國總統的通病，都覺得自己做得很好，可比唐太宗、康熙。你們覺得做得很好，但是老百姓很苦啊！蔡英文說，她應該是歷任走最多宮廟的總統，陳揮文對此酸說，現在是比賽到廟裡拜拜嗎？

陳揮文舉例表示，當初蔡英文推「一例一休」時，在總統專機對記者講，你們要自立自強，然後說自己很親民。蔡總統跑的那些行程，是不是動員，一看就知道是不是立委或議員服務處去動員。跑宮廟行程以為是廣求民瘼？陳揮文認為，人都安排好，都說好聽話，那些都是假的。

(中時新聞網)