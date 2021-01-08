氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，「強寒流」影響，今日上午北部、東北部有局部雨，中部山區及東部則有零星短暫雨；下午起至明日乾空氣南下、天氣漸好轉，大台北轉多雲時晴，新竹以南轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率。今下午起降雪機率降低，部分山區仍有積雪，喜好賞雪民眾，可以把握。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，10日「寒流」略減弱，西半部晴時多雲，東半部偶局部短暫雨；清晨部分平地最低氣溫仍在8度左右，白天氣溫回升；11、12日雖有冷空氣加入，但不足以抵銷低溫回升的趨勢；11日水氣增多，白天氣溫降，天氣濕冷，2000米以上高山又有降雪機率；12日濕轉乾；兩天清晨平地最低氣溫略回升至10度左右；13、14日大陸高壓影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱、天氣舒適、夜間地表散熱快，部分平地清晨低溫仍將降至10度以下，再視之為寒流並不恰當；但要特別注意，日夜溫差超過10幾度以上的劇烈變化。

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(中時 )