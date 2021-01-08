遠端上班的全球趨勢，以及近來5G智慧手機日益普及，帶動對其筆電與伺服器晶片的需求，美光科技（Micron Technology Inc.）上季業績表現與本季營運展望均優於華爾街預期。

受此激勵，周四盤後美光上漲1.30%，報80.14美元。在稍早的一段交易時段，美光收漲2.59%。

該公司第一財季（截至12月3日）營收年增約12%，達到57.7億美元，優於市場預期的57.3億美元。排除特殊項目後，每股盈餘為78美分，優於前一年同期的48美元，亦超出市場預估的每股71美分。

美光預估第二財季營收為58億美元加減2億美元，優於市場預測均值為55億美元。

過去一年，美光因記憶體晶片供過於求而陷入低價困境，但執行長Sanjay Mehrotra表示，2021年的晶片供應可望轉趨緊俏，因為全球經濟將從新冠肺炎疫情中復甦。「我們已經走過谷底，這個產業在所有主要市場的供應都很吃緊。」

美光主要生產NAND快閃晶片與DRAM記憶體晶片，遠端上班的民眾搶購筆電，以及企業擴大數據中心以支援連網軟體，使晶片銷售強勁增長，美光也因而受惠。但去年美國政府祭出的限制措施，禁止美光向大客戶華為供貨，使美光營運受到打擊。

美光高層去年9月表示公司正試圖取得恢復供貨的許可，但逾今尚未披露是否已獲得批准。去年12月初美光上修第一季財測，該公司並在周四盤後表示，美光的行動業務從華為轉向其他行動裝置客戶的進展優於預期，亦對2021財年第一季的營收增長有所貢獻。

(時報資訊)