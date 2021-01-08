美國國務院宣布，駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。中國今天揚言，如果克拉夫特執意如此，美國將付出「沉重代價」。

中國駐聯合國代表團聲明表示：「美國將為錯誤之舉付出沉重代價。」

聲明提到：「中國強烈呼籲美國停止這種瘋狂的挑釁，停止製造中美關係和兩國在聯合國合作上的新障礙，不要在歧途上愈走愈遠。」

(中央社)