美駐聯大使將訪台 北京警告美國要付沉重代價 11:322021/01/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院宣布，駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。中國今天揚言，如果克拉夫特執意如此，美國將付出「沉重代價」。 中國駐聯合國代表團聲明表示：「美國將為錯誤之舉付出沉重代價。」 聲明提到：「中國強烈呼籲美國停止這種瘋狂的挑釁，停止製造中美關係和兩國在聯合國合作上的新障礙，不要在歧途上愈走愈遠。」 美駐聯大使將訪台 孫大千：美把台當對付中國的棋子 跳船VS.發瘋 美駐聯大使將來訪 港媒要台灣快做選擇 (中央社) #美國 #中國 #代價 #克拉 #聲明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國第46任總統 拜登完全執政 美股創高 04:102021/01/08 財經要聞 攻國會太可恥 美淪失敗國家 04:102021/01/08 焦點要聞 不利政權過渡 祖克柏宣布無限期凍結川普臉書與IG 02:022021/01/08 國際 美駐聯合國大使要訪台 時間公布了 10:412021/01/08 國際 陸學者偷運試管 遭美國驅逐出境 04:102021/01/08 兩岸要聞 美國歷史上黑暗的一天 暴亂壓境 國會確認拜登當選總統 04:102021/01/08 焦點要聞 陳揮文爆美駐聯大使訪台目的：台灣乖得跟什麼一樣 09:532021/01/08 政治 蓬佩奧秀對台軍售成績 自豪狂電歐巴馬政府 08:292021/01/08 國際 工商社論》關注正在發生中的全球最大政治風險 04:102021/01/08 財經要聞 《國際經濟》對法國加徵報復性關稅 美國無限期暫停 10:172021/01/08 財經 中山分局3員警每月拿6萬三節加碼 索賄色情酒店聲押禁見 08:102021/01/08 社會 國際熱門新聞 動用憲法除掉川普？傳彭斯表態了 - 國際 川粉闖國會鬧人命 國會警察局局長辭職了 - 國際 彭斯快用憲法趕川普下台！美輿論呼聲漲 - 國際 美駐聯合國大使要訪台 時間公布了 - 國際 嚴重了 蓬佩奧等閣員研議 動用第25條憲法修正案拔掉川普 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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