美國政府周四宣布，由於美國正在調查其他地方類似的稅負，因此將無限期暫停對法國化妝品、手提包與其他進口產品課徵關稅，以反制該國採用數位服務稅的措施。華盛頓當局認為法國這項數位稅，將損害美國科技公司的利益。

美國貿易代表署（USTR）周四表示，對法國每年價值約13億美元之進口商品加徵25%關稅的措施將無限期暫停。這項措施原訂於1月6日周三生效。

在美國的調查顯示法國採取的數位服務稅（DST）不公平地針對谷歌、臉書、蘋果與亞馬遜等美國公司後，華盛頓當局於去年7月宣布將對法國進口商品加徵報復性關稅。

美國貿易代表署周四表示，暫停對法國的行動，是為了在對印度、義大利、英國、土耳其與其他國家的10項類似稅負調查中，擬定一個協調一致的對策。美國貿易代表署未提供將進一步採取行動的時間表。

美國貿易代表署並在聲明中表示，由於對其他10個司法管轄區已經通過或正在考慮之類似的數位服務稅進行調查，美國貿易代表署已決定暫停這項關稅。該貿易部門表示，尚未確定在其他個案中可能採取的貿易行動。

歐洲領導人與工商團體對此消息表示歡迎，稱如此一來便有更多時間就全球稅負解決方案進行協商與取得成果。

法國財政部長梅爾（Bruno Le Maire）表示，根據世貿組織規定，美國這項關稅於法不合，並再度呼籲推動一個全球性的解決方案。他表示：「美國與歐洲之間的貿易爭端只會有輸家，尤其是在當前這個危機時期。」

歐盟貿易專員唐布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則強調布魯塞爾當局願意為該產業的公平課稅制定一個全球性的解決方案。他並表示：「如果美國單方面採取這些貿易舉措，歐盟將隨時準備考慮所有選項」。

此前美國貿易代表署在周三公布對部分國家展開的「301條款」調查結果，稱印度、義大利與土耳其採取的數位服務稅歧視美國公司，且不符合國際稅負原則，雖然目前尚不採取具體行動，但「將繼續評估所有可行選項」，暗示未來不排除祭出報復性關稅。這些審查也包括對法國數位服務稅進行更深入的調查。

(時報資訊)