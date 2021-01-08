雖然2020年上半年度過「疫情慘淡」歲月，不過，因為去年下半年開始，高爾夫球運動盛行，帶動球具需求，客戶湧進的訂單，讓明安（8938）2020年全年營收衝高到120.75億元，不只超越2019年的117.56億元，還直逼2012年的122.42億元歷史新高，由戶市場需求仍在，明安今年上半年的訂單能見度很高。

明安副董事長劉安晧8日表示，2020年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，打高爾夫球成為歐美國家的運動顯學，使得下游球具客戶產品去化加速，進而推升明安代工訂單。

劉安晧指出，明安今年第一季的訂單已經滿了，上半年的訂單能見度也很高，唯一的隱憂是，國外因為疫情的關係，國外的港口作業速度較慢，「去年12月影響還不大」，目前正在密切注意今年1月的通關出貨狀況。

法人指出，明安歷年營收最高點是2012年的122.42億元，2020年的合併營收120.75億元，屬於歷史次高紀錄，等於完全擺脫2020年的疫情風暴。

(工商 )