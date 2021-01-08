在三星電子與現代汽車這兩個雙引擎帶領下，8日韓股盤中也一度創下歷史新高3161點。最後收盤指數除創歷史新高外，周線漲幅並創12年新紀錄。KOSPI指數收3,152.18點，上漲120.5點，漲幅3.97%。

KOSPI指數周線飆漲9.7%，創下自2008年10月來最大漲幅紀錄。市場預估韓股氣勢如虹，下周走高機率大。

現代汽車股價盤中一度飆漲逾20%，最後也收漲19.4%。因媒體報導現代與蘋果將策略聯盟，開發蘋果電動車與電池產品。三星電子也有7.1%漲幅，因公司預估2020年第4季的獲利，可望激增26%。同時，SK海力士也上漲2.6%。

另外，LG化學，網路業者Naver與三星SDI，也分別上漲3.4%，7.8%與5.9%。

外資買超約1,6兆韓元，約$15.1美元。

國際上，美國現任總統川普承認拜登將接其位。Shinhan投資證券分析師Choi Yoo-june表示，市場多頭占上風。隨著拜登正式繼任總統大位，政治不確定因素已經消除。加上市場傳言現代汽車將與蘋果合作的利多。

最新匯價，目前1美元可兌換1089.4韓元，韓元貶值0.23%。韓元本周疲弱貶0.2%，已連續兩周走貶。

(時報資訊)