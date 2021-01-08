氣象局下午對全台22縣市發布低溫特報。（圖擷自氣象局）

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

氣象局下午對全台22縣市發布低溫特報！今(8)日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫，尤其今晚至明日上午有16縣市亮橙色燈號，將出現6度以下氣溫。台灣颱風論壇也提醒，低溫仍會持續發威30小時，請民眾注意防範。

氣象局資料顯示，今下午至明白天亮橙色燈號，低溫區域包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；新竹市、台南市、高雄市、台東縣、澎湖縣有機會持續10度左右或以下氣溫。另外，亮黃色燈號地區為屏東縣，可能出現10度以下氣溫。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，這波寒流很有「凍逃」，現在這個冷度還要維持30小時，預計周日上午起才會逐漸回溫！今天夜晚到周日(10)清晨寒流持續影響，依然非常寒冷，水氣減少，略轉乾。周日白天到周一午前，寒流減弱，白天溫度可回升到14度以上，但夜晚至清晨還是只有7～10度。周一下午到周三，強烈冷氣團再度南下，溫度再度下降，很高機會達寒流等級。

(中時新聞網)