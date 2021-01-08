消基會日前公布抽驗市售豌豆莢與甜豆莢殘留農藥嚴重，農委會8日特別指出，國產豌豆及甜豆主要產期為11月至翌年3月，消基會抽驗的產品來源有待釐清。

農委會表示，消基會抽驗的豌豆莢及甜豆莢樣品所檢出之農藥種類中，豌豆莢有7件及甜豆莢有11件檢出國內未有許可證及國內未生產的農藥，例如「芬克座」為國內未曾有許可證的農藥，另外「達克利」已有10年沒有產銷紀錄且已無有效許可證，疑為進口豆菜類產品或有混堆國內外產品的情形。

農委會說明，豆菜類係屬連續採收農作物，為確保農產品生產安全管理，推動設施型農業，輔導露天栽培轉型為設施生產，以減少病蟲害發生；並輔導成立集團產區，由區內經營主體與通路業者契作，按市場需求安全用藥；另輔導農友參加產銷履歷驗證，補助農友驗證費，目前豆菜類蔬菜通過產銷履歷驗證者，計89個生產單位，面積1,432公頃（含毛豆)。透過第三方驗證及追溯栽培相關資訊，消費者可於產銷履歷農產品資訊網查詢相關產品訊息。

農委會表示，豆菜類農藥殘留監測件數由2017年259件，逐年增加為2020年468件，合格率亦由82.7％提升為85.9％，其中有機、產銷履歷者或生產追溯豆菜類合格率為100％。針對監測不合格案件皆由農政單位依農藥管理法管控採收及裁罰，直至再抽驗合格始得上市，並輔導違規農民安全用藥。

為精進豆菜類作物食用安全，農委會農業藥物毒物試驗所針對田間農作物收穫前預先進行檢驗，2020年執行豆菜類質譜快檢723件，不合格93件，檢驗不合格者通知農民延後採收，複驗合格再行採收，從田間攔截不合格農產品上市。

對批發市場端，農委會指出，也設置質譜快檢檢驗站，農產品拍賣前先行抽驗把關；另輔導豌豆主要產區彰化縣福興鄉辦理田間採收前逐批進行農藥殘留質譜快檢，合格始採收上市，以強化農民自主管理觀念。

(工商 )