陸軍269旅黃姓中尉排長去年4月在營區自縊，同僚爆料為軍中霸凌、勤務過重所致，桃園檢方去年底25日認定黃為自殺，偵結全不起訴，引發黃母不滿怒吼司法不公。時隔不久，黃兄8日下午4點頂著寒風前往楊梅營區舉牌抗議，痛訴10名「禽官」敢做不敢當，未來將持續動員表達不滿。

自今日下午4時開始，黃兄手拿2張立牌站在營區前，版上寫著「黃中尉昨天來託夢，下面都已安排好你們下去還公道，現在只是開始，我們家等著看你們現世報」，以及「恭喜269旅部連全部不起訴，軍士、官高、禽官逼死黃中尉，敢做不敢當，沒資格當革命軍人」等諷刺語句。

「還有天理嗎？」黃兄面容沉重指出，今日代表黃家獨自前來，為的是抗議桃檢做出不起訴決定，家人已將證據提供給軍方，包括政戰系統失能、言語霸凌與不當管教都已確認，這些證據從軍方傳到檢方手裡後，變成全部不起訴，實在太扯。

黃兄說，黃家現已申請再議，接下來會不定時到軍營前舉牌，不排除後續動員的可能，今日大約會待到晚間7點，待所有官兵放假離開，讓裏頭軍官知悉黃家仍在外頭緊盯，等待訴求被實現的一天，目前尚未有負責人與他談話。

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