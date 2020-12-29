古代皇帝擁有至高無上的權力，幾乎人人都想坐上龍椅。北宋一名大臣在靖康之變期間，被金人逼迫成為偽皇帝，當上皇帝後他不僅不敢動用權力，甚至不敢自稱「朕」，當了32天皇帝後，主動脫下帝袍並去除帝號，但沒想到最終仍被宋高宗賜死，還成為《宋史》中「叛臣傳」的第一位。

綜合陸媒報導，張邦昌為北宋大臣，以進士出身還當過丞相，北宋自哲宗時期以來，黨爭不斷，張邦昌為了求升官，便與童貫均是權臣「王黼」的黨羽，在靖康元年(1126年)，金朝士兵首次渡過黃河，並包圍東京汴梁，要求宋朝派一個親王與宰相做為人質。

當所有親王都避之不及時，康王趙構便挺身而出，張邦昌也被宋欽宗安排與康王同去，當時宋欽宗表面上看似以割地賠款作為籌碼，但背地裡則是欲突襲金營，不過最終金兵攻入東京，並俘獲宋欽宗與宋徽宗，由於金人為了穩定宋朝人的民心，便決定從宋朝大臣中，推舉一人建立傀儡政權。

最終選中張邦昌作為傀儡皇帝，《大金國志·太宗文烈皇帝紀》中也曾記載「粘罕又以國主之命逼張邦昌僭位」，張邦昌也知龍椅不好坐，而且朝中大臣都持反對態度，因此起初他抵死不從，金人便給他5天時間考慮，假若到時再不登基，就「殺大臣，血洗大梁城」，張邦昌在金人的逼迫下登基，扶持為大楚皇帝，建都金陵。

張邦昌深知金人並不會全力扶助自己，期間不僅不敢坐龍椅，連「朕」也不敢自稱，因此待金國退兵後，他仍留在宮內，並脫下帝袍、去除帝號，結束32天的皇帝生涯，隨後南下找趙構負荊請罪，甚至跪在皇帝前求死，而宋高宗趙構也原諒張邦昌，還封他為太保，之後卻被宰相李綱告發在位時玷污宮人，以與皇妃有染罪，將他貶至潭州並賜死，張邦昌最終自縊身亡。