直播》國民黨升旗 大咖全到 齊唱國歌。(中時新聞網)

國民黨上午八點舉行元旦升旗典禮，包括主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫均到場，合唱國歌。江啟臣表示，天氣雖冷，看到國旗升起，覺得青天白日就快來，但也痛批蔡政府諸多措施，已到獨裁專制匪夷所思地步。馬英九同批蔡政府開放萊豬進口，是獨裁之舉，違反主流民意，並喊「下架萊豬立委」。

江啟臣表示，台灣目前仍是最安全的國度之一，政府告訴我們，去年經濟不錯，但不願說的是，背後是政府官員作手，而政府還執意調高勞健保，四口之家一年可能因此多支出三千六百元；且我們還要被政府強逼吃下萊豬，且為護航，公然違憲違法，阻擋地方維護食安做法，獨裁專制顯然已到匪夷所思地步。

馬英九也提及蔡英文在最新一期《亞洲週刊》的「皇帝照」，他看到後心中百感交集，批蔡英文包括關中天新聞等諸多措施，讓政府機關變東廠，去查水表，野蠻霸道，但終究擋不住民意，會百倍奉還。

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