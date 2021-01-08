凱羿-KY(2939)8日召開股東臨時會、改選新任董事，七位董事中意外選出五位女性董事，董事長蔡謀賦表示，期透過全新董事陣容，宣示全面革新，重拾投資人信心。

股臨會改選新任董事分別為蔡謀賦、柏婉貞、徐瑞霞、何一芃、蔡宏杰、黃奕敏及蔡欣諭等，其中二代蔡欣諭亦入列。

(工商 )