凱羿-KY股臨會改選董事 女性過半 19:502021/01/08 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱羿-KY(2939)8日召開股東臨時會、改選新任董事，七位董事中意外選出五位女性董事，董事長蔡謀賦表示，期透過全新董事陣容，宣示全面革新，重拾投資人信心。 股臨會改選新任董事分別為蔡謀賦、柏婉貞、徐瑞霞、何一芃、蔡宏杰、黃奕敏及蔡欣諭等，其中二代蔡欣諭亦入列。 永大2／8股臨會換獨董 日立有望重獲主導權 淘帝-KY董監改選名單 著重強化公司治理 (工商 ) #全新 #凱羿-KY #股臨會 #改選 #新任董事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電領軍 元月行情攻萬六 04:102021/01/08 財經要聞 淘帝-KY今年拚虧轉盈 挑戰不小 21:092021/01/06 財經 1分鐘讀財經》15檔業績雙增股 法人看好搶買 08:152021/01/08 財經 日盛金股權 新生銀惜售 04:102021/01/07 財經要聞 洛陽紙貴 概念股活蹦亂跳 04:102021/01/07 產業財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 13:072021/01/07 財經 《航運股》慧洋-KY上月營收創高 全年營運轉正 16:142021/01/08 財經 高市警局主管職人事大搬風 46人異動下周三布達 17:382021/01/08 社會 《百貨股》強化公司治理 淘帝-KY提名過半台籍董事 17:052021/01/06 財經 《產業分析》飯店市場「疫」外扭轉 汰換重整潮加速 10:512021/01/07 財經 集保：搶先觀察2021年國際投票顧問機構建議外資如何投票 14:502021/01/07 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 他驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 財經 不再是一個人的武林？ 謝金河細數2021護國群山 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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