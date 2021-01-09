甚麼樣的細菌那麼可怕，可以在流感過後馬上襲擊患者，短短三天內就把兩側肺葉吃到千瘡百孔，讓患者喘到快要窒息？臺北市立聯合醫院仁愛院區內科部感染科主治醫師鄭正威無論在急診或是門診，都曾見識過這種兇猛細菌在流感患者身上的驚人攻勢，有些人在幾天內就病情急轉直下，經過細菌培養才發現，原來是「金黃色葡萄球菌」在作怪。

●金黃色葡萄球菌感染，容易引發菌血症

鄭正威醫師指出，每當進入流感季節，就要特別注意流感併發肺炎的問題，雖然目前流感併發的肺炎類型以肺炎鏈球菌感染占多數，但若是金黃色葡萄球菌感染引發的肺炎，情況往往更嚴重。

由於金黃色葡萄球菌會釋放毒素，快速侵襲肺部組織，因此惡化速度很快，部分患者可以在短短兩三天即出現雙側肺炎，甚至產生肺部開洞，肺部浸潤範圍很大，患者接下來面對的，可能就是血壓下降或急性呼吸衰竭。

金黃色葡萄球菌所引發的肺炎症狀與一般肺炎相似，都是以咳嗽、發燒為主，患者的肺部、呼吸道會有很多痰，嚴重時，肺部甚至會出血、引發呼吸窘迫。此外，患者也很容易產生「菌血症」，有研究發現，金黃色葡萄球菌感染所引起的肺炎，一旦合併菌血症，患者的死亡風險會比沒有合併菌血症者多一到三成，年齡越大，死亡風險越高，治療就更棘手。

●選擇適合藥物，可同時改善肺炎、菌血症

由於金黃色葡萄球菌引發的毒素攻擊效果很強大，且這隻細菌出現抗生素抗藥性的情況也越來越普遍，所以用藥上，光靠經驗判斷並不足夠，須根據痰液培養報告，調整治療用藥，才能阻止金黃色葡萄球菌步步進逼。

鄭正威醫師進一步指出，目前常見的社區性肺炎感染致病菌，除了一般肺炎鏈球菌、無抗藥性葡萄球菌，也可能是由抗藥性葡萄球菌引起。如果是治療抗藥性葡萄球菌導致的肺炎，在歐洲，主要以使用太古盤寧素（Teicoplanin）為主，美國則是使用萬古黴素（Vancomycin）或利奈唑胺（Linezolid），因每位病人的感染嚴重度不同，且身體狀況也不一樣，醫師會依據病人狀況給予適當藥物。

流感患者若同時金黃色葡萄球菌感染，容易引發菌血症。(圖/健康醫療網提供)

●流感後持續咳嗽、發燒，就要提高警覺！

鄭正威醫師也提醒，年長族群與糖尿病、腎功能不佳、有異位性皮膚炎病史的患者都是金黃色葡萄球菌感染高風險族群，要特別留意預防感染症發生。如果得了流感，在服用抗病毒藥物過後，還是持續出現發燒、咳嗽、有濃痰等症狀，就要懷疑可能併發肺炎，此時務必及早就醫，並展開藥物治療，以免情況越演越烈而釀成悲劇。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)