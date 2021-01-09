大聯盟去年因為新冠肺炎疫情損失慘重，唯有紐約大都會老闆科恩(Steve Cohen)不受影響。除了科恩才買下球隊不久，外媒報導去年科恩的對沖基金Point72大賺16%，預計科恩收入14至16億美元(約448億台幣)。

去年平均每隊營運虧損1億美元，面臨災難性的財務損失，各隊還在跟保險公司打理賠官司。大聯盟淨資產最少的是紅人隊老闆(4億美元)，馬林魚、教士、響尾蛇、洛磯、釀酒人、光芒的老闆資產都在8億美元以下，屬於小市場球隊。不過球隊本身市值都超過10億美元。

科恩淨資產140億美元(約3922億台幣)，除他之外最有錢是集團經營的多倫多藍鳥(87億美元)、亞特蘭大勇士(66億美元)，其餘的都在50億美元以下。市場最大、經營最成功的洛杉磯道奇老闆資產40億美元、紐約洋基老闆資產38億美元也屬於財力雄厚的前段班。

有錢還要捨得花錢，科恩付出24億美元買下大都會，也宣示要讓球隊重振聲威。根據《富比世》去年估算，洋基球隊市值50億美元是大聯盟最高，其次是道奇(34億美元)、紅襪(33億美元)、小熊(32億美元)。

(中時新聞網)