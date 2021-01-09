受到疫情影響，各國嚴謹的邊境管制，反而讓國旅市場大爆發。不過一名房務人員忍不住抱怨，這是他從業多年來遇過最扯的情況，一對情侶退房後，正準備打掃房間的他，開門時臭氣薰天，仔細一看才發現客人在棉被裡頭排泄糞便，沾的棉被到處都是，讓他又氣又無奈，「房間明明有廁所，為何要這樣搞破壞，這樣開玩笑會不會太過分了」，更忍不住抱怨有些國人素質真的待加強。

原PO今(9日)在臉書社團「靠北住宿2.0」上發文表示，自己在金門的飯店工作，基本上只要不要把房間拆了，房間弄得再亂他都能接受，不過這次真的讓他忍無可忍，一對情侶退房後他發現，「竟然會想到在棉被裡拉屎，而且還用棉被壓著，導致整間房間都臭氣薰天，棉被都黏著你的大便」。

這讓他氣得大罵，房內不僅瀰漫著令人作噁的濃厚屎味，棉被上頭還沾黏著排泄物，「因為你的行為我們還要把整間房間都大掃除，我很不了解，不給小費就算了，房間明明有廁所為何要這樣搞破壞呢？這樣開玩笑會不會太過分了」。

這樣的素質讓他直言，真的沒資格說對岸的旅客沒文化，原PO表示，疫情爆發以前飯店有不少來自對岸的客源，「他們把房間弄亂，也不會像這樣這麼誇張。只能說我們國人的素質真的有待加強」。不過原PO強調，並不是針對每一位台灣客人，只是這案例太誇張，呼籲各位旅客出門遊玩享受時，不要再這樣搞破壞。

(中時新聞網)