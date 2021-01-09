有些男人年輕時，就因帥氣外貌或霸氣的個性，吸引許多女性追求者，但隨著年紀的流逝，若長期疏於打理自己，曾經的帥氣小鮮肉就很有可能身材走樣，原本英俊瀟灑的臉龐消失，變成大叔的模樣，不過也有些人可能因年齡而越有男人味，《搜狐》近日就分享3個越老越有魅力的生肖男。

1.生肖龍

屬龍的男性大多選擇晚婚，對於他們而言，太早結婚並非好事，年輕時會將心力放於事業上，而懂得打扮、照顧自己的他們，為人也非常溫柔，到了40歲以後，他們越老反而越帥，再加上好個性，因此就算老了也不乏有追求者，而他們若結婚了，也是標準的寵妻好男人，嫁給他們的人一定會很幸福。

2.生肖虎

屬虎的男性事業上成績突出，但由於缺乏安全感，因此一直不敢步入婚姻，不過個性較成熟的他們，在感情中能屈能伸，懂得撒嬌也可以很霸氣，因此當他們年齡越大時，事業又達到穩定，追求者反而越多，假若與屬虎男結婚了，另一半不用愁吃穿，生活也過得很舒適，因為他們屬於居家好男人型。

3.生肖雞

屬雞的男性外表看似花心，但若與他們進一步接觸，會發現屬雞男其實很聽話，當他們到了40歲，屬雞男事業上非常有成就，大多數甚至當上老闆，成為黃金單身漢，追求者自然也會跟著變多，在感情中一旦被他們認定的女生，屬雞男就絕對會死心塌地的愛對方，因此結婚後他們也不會給其他女人機會。

(中時新聞網)