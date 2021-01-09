印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架波音737-500、編號SJ182班機9日下午2時許驚傳失聯！印尼政府9日晚間也證實此事，並表示該航班載有62名乘客，機身殘骸也被找到了。

據航班資料顯示，這架客機自雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）起飛，目的地為印尼坤甸市（Pontianak），沒想到才起飛4分鐘，飛機竟突然在60秒急速下降3000多公尺，之後就從雷達消失，與塔台失聯，最後一次聯繫時間為下午2時40分左右。

印尼政府9日晚間7時許證實了班機在爪哇島北側、千島群島墜毀，並表示該班機載有56名乘客和6名機組員，當局已派員進行搜救。據印尼有線電視新聞網（CNN Indonesia）報導，有漁民在爪哇島北側、千島群島聽見2聲爆炸，機身殘骸也被發現。

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(中時新聞網)