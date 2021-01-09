受到寒流持續影響，今(9日)全台各地仍處低溫狀態，白天氣溫回升不多，高溫在北台灣只有10度左右，花東12、13度，中南部則來到16、17度，氣象局表示，明(10日)白天氣溫稍回升，不過好天氣僅1天，到了下周一另一波寒流南下，北台灣溫度一路下滑，越晚越冷，寒流影響其間為下周二至三(12日到13日)，其中以下周三清晨最冷，最低溫恐探6度。

氣象局表示，明清晨以前天氣仍非常寒冷，中部以北低溫只有6到9度，其他地方約10到12度，等到白天起，寒流減弱，氣溫會較今天再回升一些，北台灣高溫約14至15度，花東約16至17度，中南部大概18至20度。

但好天氣只有1天，下周一起又有另一波寒流南下，讓氣溫再度下滑，白天北台灣溫度一路跌，越晚越冷，而其他地方白天氣溫雖有回暖空間，但晚上之後將轉冷，預計中部以北入夜後，氣溫就有機會跌破10度。

氣象局預估，受到下波寒流影響，下周二(12日)清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少，各地陽光漸露臉，轉為乾冷的天氣型態，但到了下周三清晨，配合輻射冷卻效應，各地天氣將非常寒冷，此期間台南以北及宜蘭，低溫將下探6到9度，其他地方約10到12度。

(中時新聞網)