中職新球季還沒開打，從各隊洋投補強就能聞到煙硝味，攤開洋將資歷不乏曾上過大聯盟，或曾在日、韓職留下好成績，中信兄弟總教練林威助也注意到，因此從春訓時就給打者方向，今年球季「不揮大棒」，要讓各個型態的打者發揮所長才是重點。

各隊洋投砸重金補強，尤其富邦悍將來勢洶洶，除了去年繳出好表現的索沙、羅力續約以外，熟面孔邦威也在陣中，還找來前韓職勝投王納恩斯、曾效力大聯盟天使隊的投手傑斯，此外還有「育成洋投」悠瑪在二軍隨時待命，6洋投的豪華陣容奪冠目標明確，林威助點出打者的應對方式。

「前幾年洋投資歷沒這麼突出，這幾年像索沙、米蘭達合約價錢都滿高，各隊找的洋投實力也提高，像這些有能力、有尾勁的投手，打者勢必要有應對。」林威助點出新球季用球也會比較不彈，除了比賽戰術會更頻繁以外，打法上也會要求選手不要揮太大棒。

林威助表示，「假如是重砲手可以要求全壘打，但若是中距離就是要追求廣角，短程打者有戰術機會時要能完成，這才是對球隊有幫助。」林威助從春訓開始就會要求打者做足基本功，才能及時適應陌生洋投。

(中時 )