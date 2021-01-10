當個時間管理大師！「電腦玩物站長」開講座教你如何高效率

新的一年到來，許多新鮮人正要踏入社會，職涯規劃更是相當重要，北市勞動局就業服務處的「臺北青年職涯發展中心（TYS）」為幫年輕人不再迷茫，將開辦3場講座，其中第一場於9日登場，請到知名部落客「電腦玩物站長Esor」，分享如何「高效率時間管理」以及「筆記術」。勞動局長陳信瑜表示，講座皆免費，歡迎踴躍報名。

陳信瑜表示，探索職涯像是船隻航向充滿迷霧的汪洋，需要提前做好準備，為鼓勵青年朋友，在每年一開始就設定好生活及職涯目標，確保航行在正確的道路上，因此TYS於今年初舉辦首場講座。

「讓新的一年過得充實又有效率！」陳信瑜指出，首場講座將於9日下午2至5時登場，特別邀請到大師級人物「電腦玩物站長Esor」，來分享高效率時間管理與筆記術，許多民眾聞風已熱烈報名。

陳信瑜說，23日下午2至4時則邀請職場觀察家陳律仰，舉行「求職就業心方向，找到屬於自己的專屬定位」講座，來教大家如何做好職涯準備，從初入求職到職涯定位，最後讓自己找到理想的工作，完整的規劃思路都不藏私分享，且陳律仰在產業上，人資背景資歷相當豐富，一定能協助青年順利規劃職涯。

陳信瑜還說，最後一場則邀請到人資專業社群企業「人資小週末HR Friday」創辦人盧世安，於2月21日下午2至4時舉行「HR you ready」講座。TYS講座皆為免費，詳細報名方式請至「台北人力銀行」網站、TYS臉書及LINE官方帳號搜尋「臺北青年職涯發展中心」、或電洽諮詢。

(中時 )