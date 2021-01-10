美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布，取消美對台所有的交流限制，可說是川普政府卸任前給台灣一份的「大禮」。臉書粉絲專頁「TaiwanWarmPower」指出，蓬佩奧的聲明就是把國務院制定，且發給各機關的「如何跟台灣互動規範」廢除掉，過去的種種限制將被取消，如果要用一句話來形容，應該是「美國把台灣當成一個尚未建交的國家了。」

美國國務院解禁對台限制的效果有多大？TaiwanWarmPower形容是「核彈級」，台灣過去很努力透過遊說美國國會來制定法律，最終目的就是要影響行政機關，夠更加友善對待台灣、深化交流，像之前的《台灣旅行法》就提供了行政官員到台灣訪問的依據。

該粉專表示，回歸到原點，就是因自從美中建交以來，美國行政機關經過多年，已形成一些與台灣交往的規範（自我限制），例如說怎麼稱呼台灣、怎麼會面、哪些地方能會面、台灣的哪些活動能參加等等，都已制定了行為準則。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），宣布取消美對台所有的交流限制。（美聯社）

過去的包括用語：過去提到台灣不能稱為國家（country）或政府（government)，只能單純稱呼Taiwan。交往：美國行政機關不得直接跟台灣對口接觸，必須透過AIT。其他像是非官方互動、雙十節活動、雙橡園活動等，都可看出美國行政機關為避免給予台灣主權國家的定位，因此在外交互動或稱呼上有很嚴格的限制，就怕引發外交風波。

那麼這些限制被取消後，有什麼樣的效果？該粉專認為美國此舉，是把台灣當成一個「尚未建交的國家」，未來美國行政機關可以稱呼台灣國家、可以直接跟台灣對口互動，甚至國務卿可以到雙橡園參加國慶酒會等等，這樣解除自我設限，可能讓其他國家跟進，把台灣從「非國家對待」提升到「國家對待」。

對於美國取消對台交流限制，民進黨政府表達感謝，樂觀其成，不過國民黨也提出隱憂。國民黨今（10）日發新聞稿呼籲，除象徵性的動作外，也能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升，不要只是曇花一現。

國民黨立委陳以信也指出，川普政府已進入看守時期，該項政策未來的延續性，以及是否能在短時間內取得實質突破，都令人懷疑且有待觀察。而其中最具指標性的限制，是我國六長（總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長）能否正式訪問華府？

台灣更進一步邁向正常國家 國務院解禁對台限制的效果真的是核彈級的大，台灣過去很努力地透過遊說美國國會來制定法律，最終目的就是要影響行政機關，讓行政機關能夠更加友善對待台灣，深化交流，像是之前的《台灣旅行法》就提供了行政官員到台灣訪問的依據... 由 TaiwanWarmPower 發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)