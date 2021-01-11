吐司熱潮持續延燒到2021年，精品烘焙品牌「昂舒巴黎」推出冬季限定新品「巧克力吐司」，在冷冷的天氣中品嚐香醇濃厚的瑞士牛奶巧克力的奢華風味，香甜濃厚、幸福感爆棚，即日起在7-ELEVEN開始接受訂購。

精品烘焙品牌「昂舒巴黎」在7-ELEVEn獨家販售，主打接單後才製作的「烘焙訂製」模式，把各式烘焙甜點搶「鮮」直送到消費者手中，為了不斷推陳出新，所有商品都採數量、期間限定，每月固定推出新品，希望給消費者帶來更多樣化的烘焙美食選擇。

7-ELEVEn之前所推出的「蜜香生吐司」上市首日就被熟客搶訂一空，成為7-ELEVEn火速完銷的夢幻麵包，這次再推季節限定新口味「昂舒巴黎巧克力吐司」，吐司部份以自家研磨的麵粉搭配天然奶油製作，入口鬆軟綿密，巧克力的選材也不含糊，選用獲得「全球最佳巧克力金獎」評鑑的瑞士進口Carma牛奶巧克力，食用前用烤箱加熱覆烤，微微融化的巧克力迸發岩漿般的光澤感，口口都是頂級巧克力的香濃風味。

高度手工製做的「昂舒巴黎巧克力吐司」每日出爐數量有限，在7-ELEVEn門市櫃台即可下單訂購；想嚐鮮又怕手腳不夠快的不必再苦苦敲碗，建議參考老顧客的入手秘技，先加入鄰近7-ELEVEn門市的熟客群組，就能搶先一步知道昂舒巴黎新品上市訊息，還可以在群組內輕鬆＋1，品嚐精品烘焙美食今天就可以立刻行動。

(中時 )