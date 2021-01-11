客戶拉貨轉趨積極，嘉澤(3533)去年12月合併營收攀升至17.91億元，創下單月歷史新高，由於第1季逢農曆年，嘉澤預估，第1季將較去年第4季下滑，但將遠優於去年同期，日系外資給予嘉澤「優於大盤表現」評等，嘉澤股價強勢收高，創下掛牌新高價。

PC半導體元件缺料問題稍解，客戶拉貨轉趨積極，嘉澤去年12月合併營收17.91億元，月增8.94%，年成長25.19%，創下單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為48.24億元，累計去年第4季合併營收為48.24億元，季增4.21%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為172.8億元，年成長14.48%。

展望第1季，嘉澤表示，農曆年前PC及NB需求穩定，目前Whitley平台已開始小量出貨，預期今年將有一定比例轉換，第2季後有機會逐步放量，今年第1季雖然因農曆年較去年第4季減少10%到20%，但可望遠優於去年同期。

日系外資報告指出，嘉澤因大陸及美國伺服器市場需求回溫，且PC相關出貨高於預期，去年12月合併營收達17.9億元，帶動2020年第4季合併收入達48.3億元，優於我們預期，由於季節性因素，預估嘉澤第1季合併營收將季減(通常是下降5%到10%)，給予嘉澤「優於大盤表現」評等。

(時報資訊)