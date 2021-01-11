刑事局呼籲若聽到「解除分期付款」等關鍵字，請立即掛斷並通報反詐騙專線。（圖：刑事局提供）

刑事警察局統計2020年1至12月以解除分期付款進行詐騙類型，依受理件數，分析出前5名高風險賣場包括，「MOMO」383件，其次為「小三美日」283件、「讀冊生活」275件、「486團購網」242件，最後為「HITO本舖」208件，民眾均為接獲假冒該公司之客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、APP來解除設定」提醒民眾小心防範。

刑事局分析，「解除分期付款」均為被害案件數最高詐騙手法，分析此種詐騙手法，通常是歹徒駭入電商或電商委託之系統商資料庫，以竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定。

刑事局為防範此類詐騙手法，除每日提醒高風險電商加強資安防護，彙整電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任的判決，促請高風險電商落實資安防護。

刑事局每週均針對被害件數逾5件，疑似個資外洩電商發函通知，附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

刑事局再度呼籲各位民眾，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋2」、「＋886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。

(中時 )