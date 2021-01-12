英文補教名師徐薇丈夫江正明投資的醫材公司「羅比珍妮」，與已故總統蔣經國御醫姜必寧之女姜琤，未經主管機關核准，9年前違法引進風靡韓國的製線材，買進器材的醫美診所主張遭詐騙提告求償，台灣高等法院認非遭詐騙，判江正明及姜琤免賠。可上訴。

刑事部分，江正明未經衛生福利部核准，從國外進口4D拉皮及隆鼻等整形醫美線材，並借用徐薇公司辦公室裁切分裝後銷售，法院依違反藥事法將江正明判刑1年6月，姜琤被判1年10月，因2人都認罪，都獲緩刑3年，各支付公庫100萬元。

診所求償逾500萬部分，一二審都認為診所負責人從事醫療工作多年，理應知悉手術縫線屬於第二級醫療器材許可範圍，亦無對第一級醫療器材許可證有所誤認而遭被上訴人詐騙之情形。

法官認為，診所支付買賣價金，為向羅比珍妮公司購買醫材之對價，診所既未撤銷買賣契約，亦未舉證證明受有實際之損害，其主張羅比診妮公司隱匿醫材違法而販售，以詐欺取得價金之不法利益求償並無理由，駁回請求、羅比珍妮免賠。

(中時 )