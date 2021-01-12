去年帶來降溫效應的夏季颱風遲遲沒有來，台灣各地的珊瑚浸泡在超過30度的海水長達3個月之久，東沙、墾丁、小琉球以及澎湖南方四島的珊瑚已面臨死亡威脅，甚至東北角的珊瑚也有白化現象，全台估計將有三分之一的珊瑚將死亡，其中小琉球海域珊瑚白化程度最嚴重，預計會損失55％。

今日中央研究院生物多樣性研究中心研究員召開「2020年台灣珊瑚大白化」記者會，公布去年7月至9月於台灣島、澎湖、小琉球與綠島的62個樣點進行111次水肺潛水，紀錄2萬8250株珊瑚的白化狀態的調查分析結果。

中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚表示，在調查的2萬8250株珊瑚中，52％的珊瑚分別受到不同程度的熱壓迫，其中31％的珊瑚屬於白化等級4(51至99％白化)及白化等級6(已死亡長藻)，代表去年的珊瑚大白化事件至少損失三分之一的珊瑚，僅有48％為沒有受到熱壓迫的健康珊瑚。

若將台灣區分為幾個不同地理區，以白化程度4到6佔的比例為標準，小琉球的白化程度最嚴重，預計會損失55％的珊瑚；東北角與墾丁會損失約30％的珊瑚次之；澎湖與綠島的白化程度最輕微，會損失約20％的珊瑚，這也是首次東北角珊瑚的大白化事件，以野柳、外木山、基隆嶼及鼻頭角漁港最嚴重。

郭兆揚指出，今年最值得注意的是屬於非礁型珊瑚群聚的東北角，2004年至今在野柳的長期水溫監測結果顯示不僅夏天越來越熱、冬天時水溫低於適合造礁珊瑚生長的下限18度的日子越來越少，2019年末到2020年初的水溫幾乎都沒有低於18度，這是非常嚴重的警訊。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員、台灣珊瑚白化觀測平台召集人陳昭倫說，2020年台灣海洋國土發生的珊瑚大白化是史無前例的嚴峻，包括白化狀況最為嚴重的小琉球、澎湖南方四島以及首次發生大規模的北部以及東北角海域，都是過去台灣珊瑚白化研究史上未曾被記錄過的。

陳昭倫進一步指出，另外2020年新冠肺炎的衝擊所引起報復性旅遊造成每個海域過多的遊憩人口、民生廢水排放、潮間帶珊瑚遭踩踏等，都是對於已經白化珊瑚造成雪上加霜的傷害，今年夏季台灣海域大面積的珊瑚死亡與被藻類覆蓋的景象恐怕將印入眼簾。

(中時 )