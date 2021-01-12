蘇貞昌2條件續推數位身分證換發 14:212021/01/12 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌提續推新式數位身分證條件(蘇揆臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇揆昨與綠委餐敘，同意暫緩推動全面換發數位身分證，但同時開出條件，必需「無資安疑慮、充分溝通」才會推動。 蘇揆昨與民進黨立委餐敘，席間有立委提及新式數位身分證換發疑慮。蘇揆表示，科技日新月異，資安議題不能不在意，上周他召集各相關單位，並交辦副院長沈榮津來盤整這個議題，談清楚法制面、技術面。 在新式數位身分證暫緩換發後，蘇揆也強調，必需無資安疑慮、充分溝通才會推動全面換發。 數位身分證 蘇揆：資安、法源各方疑慮解決後才推動換發 立委籲身分證換發先公聽 內政部：溝通後再換發 (中時 ) #蘇貞昌 #換發 #推動 #新式數位身分證 #條件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國數位身分證換發計畫暫停 這2人促成的 10:122021/01/12 政治 蘇揆宴請綠委討論數位身分證 將待法制化後啟動 22:412021/01/11 政治 國泰X臺北大學 產業研發中心新建營運移轉案簽定 12:162021/01/12 財經 總資產破6,000億 陽信銀2020年 獲利超標 04:102021/01/12 金融．稅務 新冠後 中國成「孤家寡人」 臺灣尋求與國際社會合作 08:302021/01/12 兩岸 連豬肉進口資訊都要騙 04:102021/01/12 時論廣場 只為爭奪遺產！前夫車禍逝世 前妻狀告離婚見證人 12:312021/01/12 社會 蘇贛隔離更嚴了 往返兩岸花50天 04:102021/01/12 焦點要聞 觀念平台－美國國會大廈暴動事件的省思 04:102021/01/12 專題周報 財長蘇建榮掛保證 檢驗萊豬跟非洲豬瘟態度一樣 10:242021/01/12 政治 重推數位身分證 蘇揆責成沈榮津及政委盤點法規 23:012021/01/11 政治 政治熱門新聞 蔡政府強推萊豬內幕？名醫看完綠內部民調：2大咖慘了 - 政治 罷免王浩宇出現這幕 深綠里長吐一句話 網：憂心 - 政治 林飛帆接棒選新竹市長？綠營在地議員吐心聲 - 政治 蓬佩奧解除交流限制要讓台灣去死？ 夏春湧狂酸蔡政府 - 政治 蔡英文怨念超級強 羅智強騎車經過總統府嚇壞了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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