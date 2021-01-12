蘇揆昨與綠委餐敘，同意暫緩推動全面換發數位身分證，但同時開出條件，必需「無資安疑慮、充分溝通」才會推動。

蘇揆昨與民進黨立委餐敘，席間有立委提及新式數位身分證換發疑慮。蘇揆表示，科技日新月異，資安議題不能不在意，上周他召集各相關單位，並交辦副院長沈榮津來盤整這個議題，談清楚法制面、技術面。

在新式數位身分證暫緩換發後，蘇揆也強調，必需無資安疑慮、充分溝通才會推動全面換發。

(中時 )