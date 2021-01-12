環保局接獲通報後，循線追查發現是登林路上新建工程廠商未妥善處理廢水（環保局提供／戴上容新北傳真）

天氣寒冷，五股區水碓窠溪河面11日上午被民眾直擊河面有大量白色泡沫，民眾po網嘲諷「五股下雪了」，環保局接獲通報後，循線追查發現是登林路上新建工程廠商未妥善處理廢水，造成下游河面產生大量泡沫，環保局依違反水污染防治法第30條規定告發，並令該公司立即清理改善。

有網友在「我是五股人」po出影片嘲諷，「五股下雪了，河裡滿滿的雪，這是登林路旁的河，有空大家來賞雪」，影片顯示河面上有大量泡泡，該文一天內吸引630多人關注點讚及110則留言及分享河面大量泡泡的影片。

環保局指出，11日上午11時許，接獲當地民眾通報污染情況，稽查員12時許趕抵現場，發現溪水中仍有部分白色泡沫，立即採集水樣檢測，未檢出急毒性及重金屬，經現場稽查人員判斷應屬界面活性劑，訪查沿線工廠外，也不排除為社區或工程所產生。

經稽查人員沿線巡查，發現登林路上一處新建工程消防測試，測試後消防泡沫廢水收集於地下室廢水收集槽，業者未注意連日大雨造成水位升高，即由抽水馬達自動感應洩放水位並抽出排至聯外溝渠。

環保局表示，局處已命業者妥善處理殘留廢水，並委由合法清運業者清理，避免造成二次污染，另依違反水污染防治法第30條規定告發，依同法第52條規定最重處300萬元罰鍰，而業者已承認疏失並承諾配合改善。

(中時 )