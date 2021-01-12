因應近來國際疫情嚴峻，中山流行疫情指揮中心公布即日起國人入境檢疫要一戶一人、一人一室，即將返國過春節的台幹夫妻原本計畫要一同返國到倆人愛的小窩自行居家檢疫14天，卻礙於新的防制規定一同入境卻需分房隔離檢疫，想要利用14天的隔離期間生產報國都沒機會；對於這項規範，感染科醫師指：沒必要，不考量各別狀況，要求一人一室只會造防疫旅館一房難求。

這名台幹太太隨工程師老公在大陸生活，和先生已經買好機票要在過年前返台進行14天居家檢疫，當時就想可以在自購的住家（沒有其他家人同住）進行隔離檢疫，但中央流行疫情指揮中心規範一戶一人、一人一室，且一人一套房讓她很困擾，經向戶籍地衛生局請教表示，同行入境夫妻可以同戶隔離，但必須一人一室、一人一衛浴，意即就算是不接觸到其他家人，居家檢疫期間，兩人必須同戶分房隔離檢疫，連同桌共餐都不行，讓原本想要利用這段與世隔離時間製造愛的結晶也不可行了。

中央流行疫情指揮中心一人一戶居家檢疫新制已造成各地檢疫旅館一房難，防疫專家、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢也表示，一人一戶、一人一室的規範莫名其妙，因為春節返鄉很多都是一家同行，要釐清居家檢疫者不等同確診者，居家檢疫只是要隔離入境者與其他國人的接觸，兩個未確診的夫妻，或一家未確診的爸媽小孩同戶一起居家檢疫，有什麼風險。

王任賢並且批抨，中央流行疫情指揮中心這項規範沒有學理依據，沒有意義，明顯是要從國外返國過春節的民眾都去旅館檢疫，徒增地方政府調度防疫旅館的困擾。

(中時 )