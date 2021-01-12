「寒士吃飽30」今年以發送年菜方式，幫助寒士溫飽過冬，12日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人，介紹豐盛年菜並號召熱心人士，踴躍認捐「1個人的團圓飯」。（何冠嫻攝）

人安、創世及華山3個基金會策略聯盟合辦「寒士吃飽30」，辦理豐盛尾牙宴邀請寒士感受春節溫暖氛圍，今年配合防疫措施，改以發送年菜方式服務。12日苗栗縣副縣長鄧桂菊擔任愛心大使，介紹豐盛年菜並號召熱心人士，踴躍認捐「1個人的團圓飯」。

鄧桂菊12日在苗栗平安站介紹菜色，今年有烏魚子、東坡肉、油飯、佛跳牆、肉鬆、肉乾、梅醬蔗苗及蒲燒鰻，年菜均為調理包或罐頭，方便即時食用，部分亦可加熱食用，另外還有1個500元應急紅包，幫助寒士溫暖過節。

鄧桂菊表示，今年受到疫情影響，社福團體募款更不容易，但3個基金會仍秉持雪中送炭的精神，中油公司也接連幾年贊助10萬元經費，以及愛心企業與個人慷慨解囊，但仍呼籲社會各界以行動支持「1個人的團圓飯」，讓更多弱勢在歲末能溫飽過冬。

人安基金會苗栗平安站站長黃連進表示，今年社福團體募款普遍減少4成左右，今年「寒士吃飽30」，預定募集576份年菜與應急紅包，希望外界踴躍響應捐輸愛心。

(中時 )