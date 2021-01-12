全美各地卻傳出可能有武裝抗議活動，美國白宮已發表緊急狀態聲明，總統府發言人張惇涵表示，我們持續密切關注相關狀況，並不樂見發生任何不理性的暴力行為。駐美代表處也將提供必要的協助。

美國總統當選人拜登將在1月20日就任，全美各地卻傳出可能有武裝抗議活動，白宮已宣布，總統川普於當地時間11日晚間批准首都華盛頓特區進入緊急狀態，緊急狀態將持續至1月24日，並命令聯邦政府提供援助，支援華府的各項應對工作。

張惇涵表示，我們不樂見發生任何不理性的暴力行為，府方也提醒當地國人注意安全，並配合相關單位的安全措施，駐美代表處也將對旅居華府地區的國人提供必要協助。

外交部發言人歐江安則表示，有關美國FBI警告說美國境內可能有相關的武裝抗議，這是美國國內的議題，我們跟美國的溝通管道很暢通，目前我們沒有接獲到美國請求協助，外交部也正密切掌握相關的情形。

(中時 )