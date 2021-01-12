桃園領航猿籃球隊今日宣布與敏盛醫療體系攜手合作，共同推廣籃球運動及健康生活！響應桃園市政府提倡的籃球屬地主義，敏盛醫療體系將透過專業精準的健康產業生態系助力桃園領航猿籃球隊征戰PLG職業籃球聯盟賽場，並將舉辦多項場內外活動，激勵球迷除了入場觀看球賽，場外也要投入運動提升體能與免疫力，協助球員與市民場內和場外皆雙贏！

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，敏盛醫療體系已經在桃園深耕46年，今年更投入上百名專業醫療人力幫助職業運動員有更好的醫療照護，從被動式醫療提升到主動式健康促進與照護，希望與桃園領航猿和桃園市政府共同提升運動風氣，一系列的活動目的在於吸引更多基層民眾進場看球，並用豐富的場邊活動，推廣精準健康的集團理念。

璞園建築團隊董事長 李忠恕說，「桃園領航猿持續透過場上的奮戰精神展現對籃球的熱愛，今天更正式攜手首位企業結盟夥伴--敏盛醫療體系，除球員照護外，也希望為球迷帶來正確的健康醫療保健知識，有效的將運動與健康相互結合，為桃園球迷的健康把關。」

敏盛醫療體系將提供專業醫療團隊，除運動傷害預防和治療外，每位球員將會有一對一的專屬醫生守護，致力延長球員的運動生涯並激發他們自身最大的潛力。

「新台灣人」戴維斯表示，PLG職業籃球聯盟的強度提升，球隊能與專業醫療體系結盟讓運動員享受完善照護，在場上可以更無後顧之憂的打球。

今年主場賽事中，球迷可在周邊活動攤位，體驗由敏盛醫療集團旗下躍獅藥局的骨質密度量測服務以及哈佛健診的基因檢測，在進場看球之餘，透過實際活動鼓勵運動，並有效預防疾病，從被動式醫療提升到主動式健康促進與照護。

(中時 )