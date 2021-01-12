桃園IKEA、2購物中心 暫停營業消毒 15:152021/01/12 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IKEA於官方臉書貼出公告。（翻攝自桃園IKEA） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部某醫院醫師、女護理師確認感染新冠肺炎，同屬醫護人員被要求隔離14天，昨晚院區也緊急消毒，而今早桃園大江購物中心、桃園IKEA接獲通知，配合桃園市政府衛生局進行消毒工作，而下午兩點台茂購物中心也宣布暫停營業，華泰名品城、三井目前沒收到任何官方單位消毒通知，兩家業者表示將會密切關注疫情指揮中心記者會，並配合行政單位發表與要求。 備戰春節 交通部推北花客運4人同行1人免費 單程只要150元 大江購物中心、IKEA停業一天進行年前消毒 (中時 ) #桃園 #消毒 #IKEA #暫停營業 #台茂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貿協ITI國企班 數位跨域招生 04:102021/01/12 投資理財 有意進駐航空城 大聯大與桃市府簽MOU 04:102021/01/12 產業．科技 不動產業違規 桃園去年開罰200萬 04:102021/01/12 地方新聞 《產業》防疫旅館＋家人入住優惠 估增近1.46萬間房 08:012021/01/12 財經 廣生堂燕窩25周年慶大優惠 04:102021/01/12 產業特刊 華航人道包機 關島載回47人 04:102021/01/12 生活新聞 7度低溫脫了 桃園議員秀肌肉狂圈粉 網喊猛：一出道就露點 12:032021/01/12 政治 憶包機波折 陸配嘆如夢一場 04:102021/01/12 焦點要聞 男法官偷拍女法官LINE對話遭訴 開庭當場致歉認罪 13:282021/01/12 社會 下不停！桃園拉拉山再度降雪 晚上下到現在 09:242021/01/12 生活 《鋼鐵股》燁輝上季營收攀高 本季業內外皆美 13:412021/01/12 財經 生活熱門新聞 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 醫護情侶照顧重症者3天後發病 張上淳曝病毒量高 - 生活 院內爆感染 醫護人員揭指揮中心沒說的真相 - 生活 北部醫院疑群聚感染 他爆料女友家人出院被隔離14天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。