北部某醫院醫師、女護理師確認感染新冠肺炎，同屬醫護人員被要求隔離14天，昨晚院區也緊急消毒，而今早桃園大江購物中心、桃園IKEA接獲通知，配合桃園市政府衛生局進行消毒工作，而下午兩點台茂購物中心也宣布暫停營業，華泰名品城、三井目前沒收到任何官方單位消毒通知，兩家業者表示將會密切關注疫情指揮中心記者會，並配合行政單位發表與要求。

(中時 )